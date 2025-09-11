Военблогер предрек создание ВСУ коридора для масштабных атак по Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют создание коридора для масштабных атак по Крыму и будут продолжать пытаться ослабить российскую систему противовоздушной обороны. Это предрек российский военный блогер Михаил Звинчук, автор Telegram-канала Рыбарь.

По заявлению эксперта, вблизи региона все более заметно приближение тяжелых украинских беспилотников турецкого производства Bayraktar.

«Поэтому важно не ослаблять бдительность, так как ВСУ для проведения масштабных операций требуется расчистить пространство. Из-за этого идут удары по Крыму, а также по Голицынским вышкам», — подытожил военблогер.

Ранее сегодня, 11 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что ситуация в регионе из-за атак ВСУ стала тяжелой. Он обратился к жителям области и призвал их максимально внимательно относиться к информации, публикуемой в официальном канале, оповещающем об опасности ударов беспилотников ВСУ.