Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:23, 11 сентября 2025Интернет и СМИ

Мошенники начали обманывать россиян с помощью чужих денег

Мошенники стали отправлять россиянам СМС о доступе к чужим криптокошелькам
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Мошенники стали обманывать россиян, создавая у потенциальных жертв видимость того, что они получили доступ к чужим криптокошелькам с большим количеством денег на счете. Об этом ТАСС сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Уточняется, что злоумышленники начали отправлять россиянам СМС, в которых говорится, что они получили доступ к финансовому счету с большой суммой. В сообщении указаны фейковые логин, пароль и ссылка на мошеннический сайт.

«При переходе на сайт пользователь видит интерфейс, напоминающий криптобиржу, хотя и с многочисленными ошибками и визуальными недочетами», — отметили в Роскачестве. Когда пользователь попытается вывести средства, платформа потребует «повысить статус» и пополнить счет.

Как добавил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, легальные и безопасные площадки такого рода не берут с пользователей плату за вывод средств. Он также призвал россиян блокировать отправителей подобных мошеннических сообщений и не пробовать вывести деньги с сомнительных ресурсов.

Ранее стало известно, что мошенники в сентябре будут атаковать россиян предложениями сохранить высокие ставки по вкладам и выгодно инвестировать деньги. Об этом предупредили эксперты компании Bi.Zone.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «После Украины будет Балтия». Конгресс США одобрил новую военную помощь Украине. Почему ее назвали провалом противников Киева?

    В России резко высказались о давшей интервью Пугачевой

    Внук Шарля де Голля рассказал о желании переехать в Москву

    В России выступят сразу несколько иностранных групп

    Российская авиакомпания раскрыла направления из Краснодара после открытия аэропорта

    Наушники Apple признали незаконными в Европе

    Более сотни россиян оказались в «водном плену» на борту севшего на мель теплохода

    США захотели лишить Европу российского энергоносителя

    Женщина переехала коллегу на парковке и пришла на работу как ни в чем не бывало

    Официальный курс доллара подняли выше 85 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости