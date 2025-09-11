Мошенники начали обманывать россиян с помощью чужих денег

Мошенники стали отправлять россиянам СМС о доступе к чужим криптокошелькам

Мошенники стали обманывать россиян, создавая у потенциальных жертв видимость того, что они получили доступ к чужим криптокошелькам с большим количеством денег на счете. Об этом ТАСС сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Уточняется, что злоумышленники начали отправлять россиянам СМС, в которых говорится, что они получили доступ к финансовому счету с большой суммой. В сообщении указаны фейковые логин, пароль и ссылка на мошеннический сайт.

«При переходе на сайт пользователь видит интерфейс, напоминающий криптобиржу, хотя и с многочисленными ошибками и визуальными недочетами», — отметили в Роскачестве. Когда пользователь попытается вывести средства, платформа потребует «повысить статус» и пополнить счет.

Как добавил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, легальные и безопасные площадки такого рода не берут с пользователей плату за вывод средств. Он также призвал россиян блокировать отправителей подобных мошеннических сообщений и не пробовать вывести деньги с сомнительных ресурсов.

Ранее стало известно, что мошенники в сентябре будут атаковать россиян предложениями сохранить высокие ставки по вкладам и выгодно инвестировать деньги. Об этом предупредили эксперты компании Bi.Zone.