На Украине заявили об откровенном разговоре с Венгрией

Киев и Будапешт согласовали повестку диалога Орбана и Зеленского
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Киев и Будапешт согласовали повестку диалога между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Отмечается, что вопрос обсуждался на встрече главы МИД Венгрии Петера Сийярто и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки. По словам последнего, в ходе переговоров также обсуждалось сотрудничество стран в энергетической сфере.

«Мы очертили повестку дня нашего диалога, в частности на самом высоком уровне», — сказал Качка.

Ранее Сийярто заявлял, что ожидает жестких переговоров с украинским вице-премьером на фоне ухудшения отношений между странами. Он отметил, что отношения Будапешта и Киева «не в лучшем состоянии, это видно всем», однако ответственность за это он возложил исключительно на Украину.

