13:14, 11 сентября 2025Мир

Венгрия анонсировала жесткие переговоры с Украиной

Сийярто ожидает жесткие переговоры с Украиной на фоне ухудшения отношений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: John Thys / Pool / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что на фоне ухудшения двусторонних отношений ожидает жестких переговоров с украинской делегацией во главе с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Украинская переговорная делегация прибыла в Будапешт (...) Я ожидаю жестких переговоров, мы заинтересованы в хороших отношениях, но не поступимся венгерскими национальными интересами», — написал он.

Сийярто отметил, что отношения Будапешта и Киева «не в лучшем состоянии, это видно всем», однако ответственность за это он возложил исключительно на Украину. Он также добавил, что улучшение двусторонних отношений возможно, но это вопрос воли со стороны Киева.

Ранее Сийярто пожаловался, что Украина и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в конфликт «буквально каждый день». По его словам, Будапешт выступает за мир и призывает стороны к мирным переговорам.

    Все новости