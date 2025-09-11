Мир
00:25, 11 сентября 2025

Сийярто пожаловался на попытки втянуть Венгрию в конфликт на Украине

Глава МИД Сийярто: Венгрию пытаются втянуть в конфликт на Украине каждый день
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто . Фото: Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина и Брюссель пытаются втянуть страну в конфликт «буквально каждый день». Его слова приводит ТАСС.

Журналист привел Сийярто слова экс-президента Польши Анджея Дуды, который сообщил, что Киев пытался втянуть Варшаву в конфликт с самого начала. У министра спросили, встречала ли Венгрия подобный напор.

«Украина и Брюссель пытаются втянуть нас в эту войну буквально каждый день. Мы одна из нескольких стран, кто думает о войне иначе, имеем иное мнение. Мы призывали к прекращению огня и мирным переговорам с самого начала», — отметил глава венгерского МИД.

Ранее Сийярто высказался об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод «Дружба». «Тот, кто атакует нефтепровод, атакует нашу безопасность, наш суверенитет», — подчеркнул он.

