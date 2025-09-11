Забота о себе
19:28, 11 сентября 2025

Нарколог рассказала о признаке сформированной алкогольной зависимости

Нарколог Лобачева: Синдром отмены является признаком алкоголизма
Фото: Unsplash

Синдром отмены и необходимость выпить спиртное, чтобы справиться с похмельем, является признаком сформированной алкогольной зависимости. Об этом заявила ведущий научный сотрудник отдела клинической наркологии Национального научного центра наркологии Анна Лобачева в беседе с РИА Новости.

Самым распространенным заблуждением нарколог назвала мнение, что алкоголизм невозможен, если пить слабые спиртные напитки в малых дозах. Однако, по ее словам, зависимость развивается по единому механизму: при регулярном употреблении начинаются изменения в метаболизме, нервной системе и организм адаптируется к спиртному. Врач утверждает, что это приводит к исчезновению рвотного рефлекса и неминуемому увеличению потребляемого количества спиртного.

Прием даже малых доз алкоголя оказывает токсическое воздействие на все органы и системы, способствует обострению хронических патологий и развитию новых

Анна Лобачеванарколог

Лобачева рассказала, что о сформировавшейся зависимости говорит наличие синдрома отмены, то есть при прекращении употребления алкоголя появляется похмелье, для снятия которого человеку требуется снова выпить. При этом врач утверждает, что качество, стоимость и крепость спиртного имеет второстепенное значение, так как любые алкогольные напитки провоцируют развитие хронических заболеваний и повышают риск травм. Лобачева добавила, что систематическое употребление спиртного сокращает продолжительность жизни на 15-20 лет.

Ранее кардиолог Магдалена Перельо опровергла миф о пользе бокала вина для сердца. По ее словам, любой спиртосодержащий напиток негативно действует на сердце.

    Все новости