Врач оценила пользу ежедневного бокала вина

Кардиолог Перельо: Алкоголь повышает риск развития сердечной недостаточности

Широко распространено мнение, будто ежедневный бокал вина полезен для сердца благодаря содержащимся в этом виде алкоголя антиоксидантам. Достоверность данного утверждения в беседе с изданием El Español оценила кардиолог Магдалена Перельо.

Врач подчеркнула, что любой алкоголь негативно виляет на сердце. Так, спиртные напитки повышают риск развития аритмии и сердечной недостаточности, а также приводят к патологическому расширению камер сердца, объяснила она.

По словам врача, риск от употребления вина сопоставим с риском от употребления ультраобработанных продуктов, добавленного сахара и трансжиров. Что же касается полезных для сердца антиоксидантов, их можно получить из других продуктов, если придерживаться средиземноморской диеты. Такой тип питания снижает риск развития инфаркта и инсульта на 30 процентов, заключила Перельо.

Ранее кардиолог Иван Ефремкин рассказал, как повысить артериальное давление без лекарств. Для этого стоит перекусить солеными продуктами, заверил врач.