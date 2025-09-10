Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:08, 10 сентября 2025Забота о себе

Врач оценила пользу ежедневного бокала вина

Кардиолог Перельо: Алкоголь повышает риск развития сердечной недостаточности
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallokopress.com

Широко распространено мнение, будто ежедневный бокал вина полезен для сердца благодаря содержащимся в этом виде алкоголя антиоксидантам. Достоверность данного утверждения в беседе с изданием El Español оценила кардиолог Магдалена Перельо.

Врач подчеркнула, что любой алкоголь негативно виляет на сердце. Так, спиртные напитки повышают риск развития аритмии и сердечной недостаточности, а также приводят к патологическому расширению камер сердца, объяснила она.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

По словам врача, риск от употребления вина сопоставим с риском от употребления ультраобработанных продуктов, добавленного сахара и трансжиров. Что же касается полезных для сердца антиоксидантов, их можно получить из других продуктов, если придерживаться средиземноморской диеты. Такой тип питания снижает риск развития инфаркта и инсульта на 30 процентов, заключила Перельо.

Ранее кардиолог Иван Ефремкин рассказал, как повысить артериальное давление без лекарств. Для этого стоит перекусить солеными продуктами, заверил врач.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху выступил с обвинением в адрес Катара после удара по Дохе

    Россиянин засудил украинцев в США за русофобию

    У жены польского премьер-министра угнали автомобиль

    Мужчина похитил собственных детей и скрывался с ними в лесу. Его пытались выследить четыре года и в итоге застрелили

    Сийярто высказался об атаках ВСУ на нефтепровод «Дружба»

    Мужчина сорвал чужую свадьбу и расправился с сыном молодоженов

    Премьер Венгрии прокомментировал инцидент с дронами в Польше

    Капризов отклонил предложение клуба НХЛ о контракте на 128 миллионов долларов

    Врач оценила пользу ежедневного бокала вина

    Лосенок решил прогуляться по российскому городу и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости