17:32, 6 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы безопасные способы поднять давление без лекарств

Кардиолог Ефремкин: Поднять понизившееся давление поможет соленый перекус
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Резко снизившееся артериальное давление можно поднять без лекарств, заявил кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин. Безопасные способы сделать это он назвал «Ленте.ру».

Если у человека резко упало давление, врач посоветовал сразу же уложить его так, чтобы его ноги оказались выше уровня сердца, а также обеспечить доступ свежего воздуха. Затем человеку надо дать выпить небольшими глотками 200-300 миллилитров прохладной воды, в которую можно добавить щепотку соли, можно также дать ему соленый перекус.

Кроме того, поднять давление может помочь дыхательная практика «4-6». Ефремкин объяснил, что для ее выполнения нужно делать медленный на четыре счета, а выдох — на шесть.

При этом от советов из интернета поднять давление с помощью алкоголя, энергетических напитков, больших доз кофе, и контрастного душа он призвал воздержаться. При остром снижении артериального давления такие методы могут только ухудшить состояние, предупредил доктор.

«Первые признаки улучшения обычно появляются в течение 10 минут. Отсутствие эффекта через 15–20 минут или ухудшение состояния — повод обратиться за медицинской помощью. Через полчаса без улучшений самолечение недопустимо», — добавил Ефремкин.

Ранее диетолог Николь Кукко призвала ежедневно есть груши для улучшения здоровья сердца. По ее словам, этот недорогой продукт, сезон созревания которого начнется в сентябре, способствует снижению уровня холестерина, помогает контролировать артериальное давление.

