Забота о себе
16:35, 29 августа 2025Забота о себе

Назван улучшающий здоровье сердца недорогой продукт

Диетолог Кукко: Груши помогают контролировать артериальное давление
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Николь Кукко призвала ежедневно есть груши для улучшения здоровья сердца. Другие полезные свойства фрукта она назвала Daily Mirror.

По словам Кукко, этот недорогой продукт, сезон созревания которого начнется в сентябре, способствует снижению уровня холестерина, помогает контролировать артериальное давление, а также является полезным для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. «Проведенное в 2019 году исследование с участием 40 человек с метаболическим синдромом показало, что через 12 недель ежедневного употребления двух груш у них снизился риск сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила она.

Диетолог также отметила, что груши богаты витаминами С и К, которые улучшают работу иммунитета, ускоряют заживление ран, защищают от дефицита железа и снижают окислительный стресс. Кроме того, груши являются отличным источников клетчатки, необходимой для нормальной работы кишечника. По словам Кукко, плоды особенно ценны, так как содержат оба вида пищевых волокон: растворимые и нерастворимые.

Ранее диетолог Антонио Виголо посоветовал тревожным людям отказаться от бургеров, картошки фри и фаст фуда. Он объяснил, что содержащиеся в них вредные жиры приводят к проблемам с кишечником и подавляют выработку гормонов, необходимых для хорошего психического самочувствия.

