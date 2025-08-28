Забота о себе
14:33, 28 августа 2025Забота о себе

Тревожным людям посоветовали отказаться от нескольких продуктов

Диетолог Виголо посоветовал тревожным людям отказаться от бургеров
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Антонио Виголо заявил, что людям с повышенной тревожностью необходимо отказаться от нескольких продуктов. Их он перечислил в беседе с изданием NSC Total.

Как отметил диетолог Райанн Маркес, продукты с высоким содержанием вредных жиров и добавленного сахара приводят к проблемам с кишечником и подавляют выработку гормонов, необходимых для хорошего психического самочувствия. В связи с этим тревожным людям необходимо сбалансированно питаться, добавил специалист.

Так, по словам Виголо, при повышенной тревожности из рациона необходимо исключить картофель фри, бургеры и другой фастфуд. Кроме того, важно отказаться от употребления напитков, в которых содержится большое количество кофеина. Кроме того, специалист посоветовал отказаться от шоколада: этот продукт стимулирует нервную систему, что усугубляет повышенную бдительность и нервозность.

Ранее врач Фелипе Брамбилла заявил, что некоторые продукты усугубляют течение мигрени. В качестве примера он привел выдержанные сыры.

