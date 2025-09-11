Небензя заявил о близости посольства России в Дохе к месту удара Израиля

Небензя: Посольство РФ находится было всего в 600 м от места удара ЦАХАЛ по Дохе

Посольство России в Дохе находится меньше чем в километре от места нанесения удара Израиля по катарской столице. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя.

Он пояснил, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по кварталу катарской столицы, где расположены иностранные посольства. В частности, Небензя уточнил, что российское диппредставительство расположено в 600 метрах от места атаки.

9 сентября Армия обороны Израиля нанесла удар по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе. В ЦАХАЛ также заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению.