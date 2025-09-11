Раскрыт действенный метод защиты мозга от старения

AHA: Йога замедляет возрастное снижение когнитивных функций

Йога может быть полезна не только для снятия стресса, но и для здоровья мозга. Об этом сообщает American Heart Association. По данным исследователей, регулярная практика йоги снижает уровень воспаления, улучшает работу памяти и может замедлять возрастное снижение когнитивных функций, снижая риск деменции.

Специалисты отмечают, что йога воздействует комплексно: сочетает физическую активность, дыхательные упражнения и медитацию. Такой подход помогает мозгу лучше регулировать стресс и поддерживает связь между телом и нервной системой. В исследованиях, где сравнивали практикующих йогу женщин с контрольной группой, у первых отмечалось больше серого вещества в отделах мозга, отвечающих за память и мышление, а также более высокий уровень когнитивной активности.

Особенно перспективным направлением стало изучение влияния кундалини-йоги на здоровье мозга у женщин после менопаузы. Выяснилось, что она помогает сохранять серое вещество и улучшает функции исполнительной памяти даже эффективнее традиционных упражнений для тренировки мозга.

Йога — доступная альтернатива более интенсивным видам физической активности, особенно для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. По мнению экспертов, чтобы эффект сохранялся, заниматься нужно регулярно — не менее двух-трех раз в неделю, иначе польза постепенно исчезает.

Ранее ученые развеяли популярный миф о том, что йога укрепляет сосуды не хуже обычных тренировок.