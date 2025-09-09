Наука и техника
12:49, 9 сентября 2025Наука и техника

Развенчан популярный миф о пользе йоги

AIM: Йога уступает обычным физическим упражнениям в укреплении сосудов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dmitriy Frantsev / Unsplash

Йога не всегда улучшает здоровье сосудов так эффективно, как обычные физические упражнения. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты систематического обзора в журнале Advances in Integrative Medicine.

Авторы сравнили десятки исследований, включая рандомизированные клинические испытания и кроссоверные тесты, где оценивалось влияние йоги и традиционных тренировок на сосудистую функцию у малоподвижных взрослых. Оказалось, что аэробные нагрузки, пилатес, тай-чи или интервальные тренировки гораздо надежнее поддерживают эластичность сосудов и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Кровеносные сосуды похожи на гибкие шланги. Когда они теряют упругость, повышается вероятность инфарктов и инсультов. Мы показали, что структурированные тренировки лучше сохраняют эту гибкость, чем йога», — объясняет соавтор работы, доктор Лина Дэвид из Университета Шарджи.

При этом ученые подчеркивают, что йога не лишена пользы: она особенно помогает людям среднего и старшего возраста, а также тем, кто по состоянию здоровья не может заниматься интенсивными видами спорта. Однако для выраженного укрепления сердечно-сосудистой системы эксперты советуют дополнять йогу более энергичными нагрузками.

В августе ученые узнали, что регулярная практика интенсивной йоги улучшает сон значительно сильнее, чем ходьба и другие виды тренировок.

