06:31, 26 августа 2025Наука и техника

Назван простой способ наладить сон без лекарств

SBR: Регулярные занятия йогой заметно улучшают сон
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Международный метаанализ 30 клинических исследований показал: регулярная практика интенсивной йоги улучшает сон заметно сильнее, чем ходьба, силовые тренировки, аэробика или восточные практики вроде цигун и тайцзи. В исследование вошли более 2,5 тысячи человек с нарушениями сна разных возрастов из десятков стран. Результаты работы опубликованы в Sleep and Biological Rhythms.

Лучший результат наблюдался у тех, кто занимался йогой меньше получаса дважды в неделю. Уже через 8–10 недель сон становился глубже и качественнее. Следом по эффективности шла ходьба, а затем — силовые упражнения.

Авторы отмечают, что йога не только укрепляет мышцы и ускоряет сердечный ритм, но и регулирует дыхание, активируя парасимпатическую нервную систему, отвечающую за отдых и восстановление. Кроме того, практика может влиять на мозговые ритмы, способствуя более глубоким стадиям сна.

При этом исследователи предупреждают: хотя любая физическая активность улучшает сон, универсального рецепта от бессонницы нет. Результаты могут различаться в зависимости от особенностей организма и выбранной техники.

Ранее ученые назвали еще одну пользу йоги. Оказалось, регулярные занятия помогают справляться с болью и скованностью при артрозе коленного сустава так же эффективно, как и традиционные силовые упражнения.

