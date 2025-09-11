Россиянка предостерегла туристов от пяти ошибок при путешествии в Дубай

Российская путешественница Саша Коновалова предостерегла соотечественников от пяти ошибок при планировании поездки в Дубай и другие эмираты ОАЭ. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что туристы перед путешествием часто не изучают эмираты и районы. «Порой люди думают, что есть такая страна — Дубай (а ее второе название — ОАЭ). Серьезно, это встречается чаще, чем кажется! Некоторые путешественники уверены, что в Эмиратах хорошо везде. Это ведь "богатая" и во всех отношениях образцовая страна. Оба убеждения могут испортить отдых в ОАЭ», — предупредила она.

По словам Коноваловой, путешественники часто находят симпатичный отель по привлекательной цене, бронируют его и остаются недовольны из-за того, что он находится в непривлекательном районе Дубая Дейре, где живут рабочие.

Вторая ошибка соотечественников — не читать отзывы об отелях. «В Дубае есть дешевые отели, где никто не делал ремонт уже лет 20. Тараканы, плесень, плохая уборка — все это тоже встречается», — рассказала россиянка.

Путешественница также удивилась, что туристы перед поездкой в ОАЭ не изучают информацию о местных пляжах. Чтобы не разочароваться, стоит заранее узнать, есть ли у отеля свои шезлонги, чистое ли море, работают ли бары, где можно купить напитки, и удобный ли трансфер на пляж от отеля, пояснила она.

Кроме того, автор порекомендовала россиянам учитывать культурные особенности ОАЭ и заранее продумать досуг.

Ранее россиянка побывала с мужем в Дубае и описала эмират фразой «чем больше денег берешь, тем больше хочется оставить». Соотечественница рассказала, что всего на путешествие они потратили 450 тысяч рублей.