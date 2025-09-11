Темпы роста оборотов крупнейших ретейлеров в России заметно упали

«Ведомости»: Рост оборота топ-10 российских ретейлеров замедлился в январе-июне

По итогам первой половины 2025 года темпы роста оборотов десяти крупнейших российских ретейлеров замедлились. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков агентства Infoline.

Если в январе-июне 2024-го темпы роста оборотов топ-10 отечественных ретейлеров оценивались в 22,2 процента, то за первые шесть месяцев 2025-го динамика замедлилась до 14,1 процента. В наибольшей степени снизилась выручка у ретейлеров в сегменте бытовой техники и электроники.

Глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов связал замедление роста оборотов крупнейших российских продавцов с охлаждением потребительского спроса. На фоне заградительных ставок по кредитам все больше граждан предпочитают переходить к сберегательной модели поведения, отметил он. Кроме того, все большую конкуренцию традиционной рознице стали навязывать онлайн-маркетплейсы, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Так, оборот в последнем сегменте за отчетный период увеличился на 25,1 процента, динамика оказалась значительно выше, чем у офлайн-продавцов.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) подтверждают тенденцию перехода россиян на онлайн-покупки. По их данным, за первое полугодие суммарный объем подобного рода покупок в России вырос на 36 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достиг 5,3 триллиона рублей в денежном выражении. Подавляющая часть интернет-продаж, отметили в отраслевом объединении, пришлась как раз на онлайн-магазины и маркетплейсы.