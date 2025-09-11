Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:38, 11 сентября 2025Экономика

Темпы роста оборотов крупнейших ретейлеров в России заметно упали

«Ведомости»: Рост оборота топ-10 российских ретейлеров замедлился в январе-июне
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам первой половины 2025 года темпы роста оборотов десяти крупнейших российских ретейлеров замедлились. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков агентства Infoline.

Если в январе-июне 2024-го темпы роста оборотов топ-10 отечественных ретейлеров оценивались в 22,2 процента, то за первые шесть месяцев 2025-го динамика замедлилась до 14,1 процента. В наибольшей степени снизилась выручка у ретейлеров в сегменте бытовой техники и электроники.

Материалы по теме:
Молодые люди по всему миру объявили войну маркетплейсам и ненужным тратам. Сколько им удается сэкономить на этом?
Молодые люди по всему миру объявили войну маркетплейсам и ненужным тратам.Сколько им удается сэкономить на этом?
5 апреля 2025
Люди во всем мире бездумно скупают товары в интернете. Что заставляет их тратить последние деньги на ерунду и разрушать себе жизнь?
Люди во всем мире бездумно скупают товары в интернете.Что заставляет их тратить последние деньги на ерунду и разрушать себе жизнь?
7 января 2025

Глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов связал замедление роста оборотов крупнейших российских продавцов с охлаждением потребительского спроса. На фоне заградительных ставок по кредитам все больше граждан предпочитают переходить к сберегательной модели поведения, отметил он. Кроме того, все большую конкуренцию традиционной рознице стали навязывать онлайн-маркетплейсы, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Так, оборот в последнем сегменте за отчетный период увеличился на 25,1 процента, динамика оказалась значительно выше, чем у офлайн-продавцов.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) подтверждают тенденцию перехода россиян на онлайн-покупки. По их данным, за первое полугодие суммарный объем подобного рода покупок в России вырос на 36 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достиг 5,3 триллиона рублей в денежном выражении. Подавляющая часть интернет-продаж, отметили в отраслевом объединении, пришлась как раз на онлайн-магазины и маркетплейсы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор обратился к жителям из-за тяжелой ситуации в регионе. Торговые центры закрыты, школы работают дистанционно

    Глюкоза опубликовала фото с голой грудью

    В России десятки мужчин устроили массовую драку после лезгинки

    В России раскритиковали попытку властей сдержать рост цен на бензин

    Врач предостерег от выдавливания прыщей в «треугольнике смерти»

    Раскрыто число жертв наводнения на Бали

    В России начали поставку новых систем подавления дронов

    В России составили список стран с благоприятными условиями для туристов

    Появилось видео срыва ротации ВСУ ударами российских дронов

    Сырский пожаловался на глубину российских ударов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости