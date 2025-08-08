Россияне ринулись скупать товары в интернете

АКИТ: Объем интернет-торговли в России вырос на 36 процентов в январе-июне

По итогам первой половины 2025 года суммарный объемы интернет-торговли в России увеличился на 36 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достиг 5,3 триллиона рублей. О резком росте спроса граждан на покупки товаров в онлайн-точках сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Подавляющая часть интернет-продаж, отметили в отраслевом объединении, пришлась на онлайн-магазины и маркетплейсы. На этом фоне доля подобного рода торговли в структуре розничных продаж в стране увеличилась на 7,2 процентного пункта (п.п.) год к году и достигла отметки в 22,4 процента.

Самой востребованной продукцией у россиян в онлайн-сегменте оказались продукты питания. На доставку из магазинов и готовой еды из общепита приходится пятая часть всего объема интернет-торговли. В топ-3 самых популярных категорий также вошли товары для дома и мебель (15,7 процента), а также одежда и обувь (13,5 процента). Доля электроники и бытовой техники составила 12 процентов, автозапчастей и автоаксессуаров — 6,8 процента, отметили эксперты.

Лидерами среди российских регионов по объемам розничных продаж товаров в интернете традиционно оказались крупнейшие субъекты. На первой месте по этому показателю оказалась Москва с долей 17,2 процента от общего рынка, вторую строчку заняла Московская область с результатом 7,9 процента, а топ-3 замкнул Санкт-Петербург (6,2 процента). В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край (4,7 процента) и Ростовская область (2,8 процента), заключили в АКИТ.

На подобного рода площадках россияне приобретают в том числе товары из-за рубежа. По итогам января-сентября 2024 года траты граждан на такую продукцию увеличились на 62 процента и составили почти 190 миллиардов рублей. Дальнейшую динамику, отмечали в АКИТ, прогнозировать трудно на фоне сохраняющихся проблем с логистикой и снижения в пять раз порога беспошлинного ввоза на территорию России товаров из наиболее дорогих категорий. Несмотря на это, по мнению старшего директора консалтинговой компании CORE.XP Марины Малахатько, ситуация с трансграничной торговлей начала выправляться в связи с тем, что покупатели стали самостоятельно приобретать продукцию на зарубежных интернет-площадках.