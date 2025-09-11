Мир
21:22, 10 сентября 2025Мир

В Париже протестующие заблокировали Лионский вокзал

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Париже члены железнодорожных профсоюзов устроили протест против политики властей страны, заблокировав Лионский вокзал. Всего в акции участвовали около 150 человек — при себе у них были профсоюзные флаги и зажженные фаеры. Об этом сообщает ТАСС.

Сперва участники акции протеста прошли по одной из платформ на вокзале, затем они поднялись на балкон кафе, расположенного в здании вокзала. Они призывали к отставке президента Франции Эммануэля Макрона. Акция прошла без инцидентов.

Сообщается, что протестующие, в частности, требуют пересмотреть вопрос распределения финансов, сделав этот процесс более справедливым. По их мнению, система не должна давать привилегий крупным компаниям, а власти республики не должны стремиться решать проблемы с госдолгом за счет простых рабочих.

Ранее стало известно, что протестующие из-за экономики во Франции начали перекрывать улицы и жечь костры.

