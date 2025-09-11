В России назвали профессию с наибольшим ростом зарплат

«Авито Работа»: Летом больше всего выросли зарплатные предложения для дворников

Летом 2025 года в России в наибольшей степени выросли зарплатные предложения для дворников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Авито Работа».

В июне-августе среднее зарплатное предложение для этой категории работников увеличилось на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигло отметки в 51 541 рубль в месяц. Аналитики отмечают, что график работы дворников в России может сильно отличаться в зависимости от региона и территории объекта, к которой прикреплен сотрудник. Система труда может включать как раздельные утренние и вечерние смены по 4-5 часов, так и полный рабочий день с гибким распределением обязанностей.

В целом сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и городской инфраструктуры стала лидером среди всех отраслей в России по темпа роста зарплатных предложений. За лето показатель увеличился на 43 процента и составил 79 640 рублей в месяц при фиксированном графике труда. Также заметно подросли зарплатные предложения для электриков — на 8 процентов, до 77 204 рублей в месяц. Топ-3 отраслей с самыми высокими темпами роста окладов вошли транспортное машиностроение (плюс 38 процентов год к году) и тяжелое машиностроение (плюс 35 процентов). Соискателям в этих сферах работодатели предлагают в среднем 117 809 и 129 649 рублей в месяц за полный рабочий день соответственно.