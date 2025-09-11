Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:36, 11 сентября 2025Экономика

В России назвали профессию с наибольшим ростом зарплат

«Авито Работа»: Летом больше всего выросли зарплатные предложения для дворников
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Летом 2025 года в России в наибольшей степени выросли зарплатные предложения для дворников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Авито Работа».

В июне-августе среднее зарплатное предложение для этой категории работников увеличилось на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигло отметки в 51 541 рубль в месяц. Аналитики отмечают, что график работы дворников в России может сильно отличаться в зависимости от региона и территории объекта, к которой прикреплен сотрудник. Система труда может включать как раздельные утренние и вечерние смены по 4-5 часов, так и полный рабочий день с гибким распределением обязанностей.

В целом сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и городской инфраструктуры стала лидером среди всех отраслей в России по темпа роста зарплатных предложений. За лето показатель увеличился на 43 процента и составил 79 640 рублей в месяц при фиксированном графике труда. Также заметно подросли зарплатные предложения для электриков — на 8 процентов, до 77 204 рублей в месяц. Топ-3 отраслей с самыми высокими темпами роста окладов вошли транспортное машиностроение (плюс 38 процентов год к году) и тяжелое машиностроение (плюс 35 процентов). Соискателям в этих сферах работодатели предлагают в среднем 117 809 и 129 649 рублей в месяц за полный рабочий день соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейской стране передумали выделять деньги на строительство Россией ядерных реакторов

    Командир «Ахмата» заявил о массе провокаторов в «Русской общине»

    Блокировавший Суджу командир танкового взвода ВСУ попал под следствие

    Суд обязал завод «Роскосмоса» заплатить за газ

    Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?

    Россиянок призвали делать пироги с одной начинкой для привлечения мужчин

    Выбросившая в мусорное ведро новорожденную российская студентка получила срок

    Полина Гагарина назвала размер груди

    В России назвали профессию с наибольшим ростом зарплат

    Врач предупредил о последствиях приема пищи перед компьютером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости