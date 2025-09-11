Интернет и СМИ
07:31, 11 сентября 2025Интернет и СМИ

Загадочные следы на чердаке старого дома озадачили пользователей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tim Berghman / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Kaysanite опубликовал на портале фото загадочных следов. Снимок озадачил многих комментаторов.

На нем запечатлены следы необычной формы, рядом с которыми лежат несколько иголок хвойного дерева. Мужчина уточнил, что обнаружил их на чердаке дома его дедушки и бабушки. «Думаю, сосновые иголки могли пролежать здесь все эти десятилетия и не разложиться, поскольку никогда не контактировали с водой. Но насчет следов животных у меня нет никаких догадок», — написал автор.

Он добавил, что в этом доме никогда за всю его историю не жили домашние животные, а на сам чердак невозможно проникнуть снаружи. В комментариях тем не менее предположили, что следы мог оставить енот или опоссум. Однако многие другие пользователи не исключили, что это просто затертые пятна масла или воска, которые с годами приобрели очертания, похожие на лапы.

«Если вы выключите свет и увидите в углу светящиеся глаза, не оглядывайтесь и быстро уходите с чердака. Заприте дверь. От этого зависит ваша жизнь», — пошутил один из пользователей. «Возможно, их оставил призрак опоссума», — парировал автор поста.

Ранее другая пользовательница Reddit обнаружила в своем доме загадочную записку с надписями на арабском языке. Позднее девушка добавила, что узнала пугающую правду о том, как неожиданная находка попала к ней.

