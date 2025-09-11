Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:52, 11 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский обсудит с президентом Финляндии давление на Россию

Ермак: Зеленский обсудит с президентом Финляндии Стуббом давление на Россию
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретится в четверг, 11 сентября, с лидером Финляндии Александром Стуббом и обсудит давление на Россию. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«В центре разговоров Президента Владимира Зеленского с лидером Финляндии сегодня — проекты безопасности, евроинтеграция, инвестиции в инфраструктуру и гарантии безопасности для нашего государства. Также будем говорить об усилении давления на РФ, санкциях и важности устойчивого мира», — написал он.

Ранее Зеленский обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском, главой правительства Великобритании Киром Стармером, председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте инцидент с неопознанными беспилотниками, проникшими в воздушное пространство Польши. Он предложил Варшаве помощь в обучении противодействию российским дронам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор обратился к жителям из-за тяжелой ситуации в регионе. Торговые центры закрыты, школы работают дистанционно

    Экс-депутат Рады назвал Киев выгодополучателем убийства сторонника Трампа

    На Западе послали президента Финляндии после слов о России

    Пугачева оценила танцоров Булановой и дала певице совет

    В России связали с Пугачевой «страшный, кровавый и трагический распад Советского Союза»

    В центре российского города пенсионеру пробили голову лопатой

    Москвичам пообещали масштабный гастрофестиваль с известными шеф-поварами

    Зеленский обсудит с президентом Финляндии давление на Россию

    Володин подвел первые итоги действия новых правил обучения для детей мигрантов

    Медведица напала на совершавшего пробежку мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости