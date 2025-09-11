Зеленский обсудит с президентом Финляндии давление на Россию

Ермак: Зеленский обсудит с президентом Финляндии Стуббом давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский встретится в четверг, 11 сентября, с лидером Финляндии Александром Стуббом и обсудит давление на Россию. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«В центре разговоров Президента Владимира Зеленского с лидером Финляндии сегодня — проекты безопасности, евроинтеграция, инвестиции в инфраструктуру и гарантии безопасности для нашего государства. Также будем говорить об усилении давления на РФ, санкциях и важности устойчивого мира», — написал он.

Ранее Зеленский обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском, главой правительства Великобритании Киром Стармером, председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте инцидент с неопознанными беспилотниками, проникшими в воздушное пространство Польши. Он предложил Варшаве помощь в обучении противодействию российским дронам.