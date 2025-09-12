Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:29, 12 сентября 2025Из жизниЭксклюзив

Ветеринар назвал опасную для кошек привычку в отопительный сезон

Ветеринар Руденко: Сон кошек на батареях в отопительный сезон опасен
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

С началом отопительного сезона кошки тянутся к батареям погреться и часто засыпают или рядом с ними, или прямо на них, однако это опасно для здоровья питомца, сообщил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета Росбиотех Андрей Руденко. О рисках он предупредил в беседе с «Лентой.ру».

Сон на батарее может привести к перегреву внутренних органов, зуду и шелушению кожи, выпадению шерсти и обострению симптомов болезней, которые начинают развиваться у кошек в пожилом возрасте, рассказал ветеринар.

Специалист призвал ограничивать контакт животного с горячей поверхностью. Для этого можно накрыть поверхность радиатора сложенным в несколько раз полотенцем, одеялом или другой плотной тканью, перечислил Руденко.

«Лучше создать альтернативные теплые места — обустроить мягкий лежак на подоконнике, использовать подогреваемый коврик. Можно купить для питомца гамак — он крепится к батарее и позволяет кошке отдыхать комфортно и безопасно. Еще продаются защитные экраны на батареи — они уменьшают воздействие излишнего тепла и защищают радиатор от загрязнений», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее ветеринар Амир Анвари назвал пять пород собак, которых он никогда бы не завел. По словам врача, у некоторых из них есть особенности, которые делают их слишком сложными для большинства хозяев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это могло произойти по ошибке». Трамп высказался о найденных в Польше «российских» дронах

    В России поддержали идею выдавать бесплатное жилье учителям при одном условии

    Россиянин оплатил миллионный долг по алиментам после одного решения

    Лучшие подруги поссорились из-за новости на вечеринке в честь рождения ребенка

    Певец повторил трюк культовой рок-группы с пенисом и носком и поплатился

    В США обнаружили преимущество украинских Су-27 перед российскими

    Названа главная слабость обороны ВСУ в Донбассе

    Кадыров рассказал о полном доверии к некоторым людям

    Новая Зеландия снизила потолок цен на российскую нефть

    В России назвали самых высокооплачиваемых специалистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости