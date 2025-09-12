Девушка купила куртку в секонд-хенде и обнаружила в кармане жуткую записку

Пользовательница Reddit с ником Bigfatplaty выложила на портале фото записки, обнаруженной в кармане купленной в секонд-хенде куртки. Содержимое привело ее в замешательство.

Написанным вручную на листке бумаги текстом оказалось прощальное письмо, адресованное девушке по имени Валери от ее подруги Эмили. В ней девушка упоминает, что желание расстаться с жизнью она приняла из-за некоего Аарона и какой-то истории с видео. Однако Эмили выражает надежду, что Валери оставит ее в своей памяти не из-за этого, а благодаря времени, которое они проводили вместе.

Пользователи в комментариях выразили надежду на то, что записка была написана импульсивным подростком, а озвученные намерения не были претворены в жизнь. Кроме того, многие из них вспомнили, что и сами в минуты эмоциональных потрясений писали такие письма.

Другие комментаторы не исключили, что причина переживаний девушки может крыться в упомянутым видео — это мог быть, например, ролик непристойного содержания, снятый Аароном и Эмили и впоследствии обнародованный. Также они посоветовали автору публикации изучить общедоступные списки выпускников школ за последние пять лет, чтобы найти в них одноклассниц Эмили и Валери, однако эта попытка не увенчалась успехом.

Ранее другая пользовательница Reddit обнаружила в своем доме загадочную записку с надписями на арабском языке. Позднее девушка добавила, что узнала пугающую правду о том, как это письмо попало к ней.