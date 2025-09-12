Силовые структуры
Мигрант в центре города пробил российскому пенсионеру лопатой голову

В Петербурге задержали мигранта, пробившего пенсионеру голову лопатой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: zoff / Shutterstock / Fotodom  

В Санкт-Петербурге задержали мигранта, пробившего пенсионеру голову лопатой. Об этом «Ленте.ру» сообщили МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным ведомства, 9 сентября в полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации в тяжелом состоянии с травмой головы 68-летнего пострадавшего с улицы 1-й Советской. Как стало известно, потерпевший получил от неизвестного удар лопатой.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий вечером 11 сентября около дома по Рыбацкому переулку оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний гражданин иностранного государства, который нелегально пребывал на территории России.

Мужчина доставлен в отдел полиции, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с сожительницей при помощи сковородки.

