14:45, 11 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин расправился с сожительницей при помощи сковородки

На Кузбассе задержали мужчину, забившего сожительницу сковородой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ©SuperStock / Globallookpress.com

На Кузбассе задержали мужчину, забившего сожительницу сковородой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, на улице Заречной у себя дома 46-летний обвиняемый в ходе бытового конфликта несколько раз ударил свою 39-летнюю сожительницу сковородой по голове. Травмы оказались серьезными и спустя несколько дней ее не стало.

Следователи СК задержали мужчину, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. На допросе мужчина дал последовательные показания и на месте происшествия все подтвердил.

В рамках расследования дела проведен осмотр места преступления, допрошены свидетели и назначены необходимые экспертизы. Продолжается сбор доказательной базы.

Ранее сообщалось, что двух россиян отправили в колонию за избиение директора базы отдыха.

