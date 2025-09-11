Россиянин расправился с сожительницей при помощи сковородки

На Кузбассе задержали мужчину, забившего сожительницу сковородой

На Кузбассе задержали мужчину, забившего сожительницу сковородой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, на улице Заречной у себя дома 46-летний обвиняемый в ходе бытового конфликта несколько раз ударил свою 39-летнюю сожительницу сковородой по голове. Травмы оказались серьезными и спустя несколько дней ее не стало.

Следователи СК задержали мужчину, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. На допросе мужчина дал последовательные показания и на месте происшествия все подтвердил.

В рамках расследования дела проведен осмотр места преступления, допрошены свидетели и назначены необходимые экспертизы. Продолжается сбор доказательной базы.

