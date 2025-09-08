Двух россиян отправили в колонию за избиение директора базы отдыха

В Свердловской области за избиение директора базы отдыха к шести с половиной годам колонии приговорили двух россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Александр Шульга.

Как установил суд, в ночь на 17 декабря 2024 года мужчины отдыхали на базе отдыха и активно употребляли алкоголь. Будучи в состоянии опьянения, они вступили в конфликт с директором заведения и сильно его избили.

Они признаны виновными по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц») УК РФ.

