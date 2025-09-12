Путешествия
Мигранты избили туристов в Европе и натравили на них собаку со словами «свободу Палестине»

Daily Mail: Африканские мигранты избили пару туристов из Израиля в Венеции
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Толпа мигрантов из Африки избила пару туристов из Израиля в Европе и натравила на них собаку со словами «свободу Палестине». Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в Венеции, когда мужчина и женщина прогуливались по одной из главных торговых улиц итальянского города. Не менее десяти африканцев подошли к ним и начали их бить, а затем и вовсе натравили на пострадавших ротвейлера без намордника. Предполагается, что нападавшие знали о происхождении иностранцев.

Избиение остановили правоохранители, оказавшиеся рядом. Некоторых африканцев задержали, одному из них на два года запретили въезд в Венецию. Власти города жестко раскритиковали случившееся и подчеркнули, что не потерпят проявления антисемитизма.

Ранее посол Израиля во Франции Джошуа Зарка пожелал обанкротиться авиакомпании Vueling, снявшей с рейса группу подростков-евреев с французским гражданством. Инцидент произошел 23 июля на рейсе из испанской Валенсии в аэропорт Париж-Орли.

