21:33, 12 сентября 2025Мир

На Западе заявили об усиливающейся критике курса НАТО по Украине

Economist: В Италии возрастает число поддерживающих российский курс
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Возвращение главы США Дональда Трампа на пост президента дало возможность итальянским политикам более открыто выражать недовольство курсом НАТО по Украине. Также чиновники демонстрируют симпатии к России, пишет издание The Economist.

«Многие итальянцы считают, что Россия не виновата во всем, и значительной части избирателей не нравится идея участия Италии в конфликте с Россией», — отмечается в статье.

Как указано в материале, часть правых чиновников Италии давно выражает восхищение политикой Владимира Путина. Помимо этого, с возвращением Трампа в Белый дом вице-премьер и лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини почувствовал больше уверенности, отмечает издание.

Он признал, что Украина не способна выиграть войну, и призывает Владимира Зеленского к переговорам с Путиным «без обид».

В конце августа Маттео Сальвини заявил, что Россия не является противником его страны. До этого стало известно, что Италия выступает против участия своего военного контингента в потенциальной многонациональной операции на Украине как части гарантий безопасности после завершения конфликта.

