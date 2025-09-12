Возвращение главы США Дональда Трампа на пост президента дало возможность итальянским политикам более открыто выражать недовольство курсом НАТО по Украине. Также чиновники демонстрируют симпатии к России, пишет издание The Economist.
«Многие итальянцы считают, что Россия не виновата во всем, и значительной части избирателей не нравится идея участия Италии в конфликте с Россией», — отмечается в статье.
Как указано в материале, часть правых чиновников Италии давно выражает восхищение политикой Владимира Путина. Помимо этого, с возвращением Трампа в Белый дом вице-премьер и лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини почувствовал больше уверенности, отмечает издание.
Он признал, что Украина не способна выиграть войну, и призывает Владимира Зеленского к переговорам с Путиным «без обид».
В конце августа Маттео Сальвини заявил, что Россия не является противником его страны. До этого стало известно, что Италия выступает против участия своего военного контингента в потенциальной многонациональной операции на Украине как части гарантий безопасности после завершения конфликта.