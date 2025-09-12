Забота о себе
05:12, 12 сентября 2025

Начинающим жить вместе парам напомнили о важной секс-привычке

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Психотерапевт Джиджи Энгл напомнила начинающим жить вместе парам о важной секс-привычке, которая может пострадать во время совместной жизни. Ее рекомендацию публикует издание Metro.

По словам Энгл, один партнер необязательно должен удовлетворять все сексуальные потребности другого, и важно не забывать о мастурбации. «Мы стесняемся мастурбировать, когда живем с кем-то, потому что нам очень стыдно заниматься сексом в одиночку — это считается чем-то грязным и постыдным. Мы боимся, что нас поймают и осудят, боимся заставить своего партнера чувствовать себя недостаточным», — отметила она.

Однако, как подчеркнула Энгл, человеку необходимо поддерживать сексуальные отношения с самим собой. Она отметила, что необязательно ставить партнера в известность о своих планах на мастурбацию. С ней согласна и сексолог Аннабель Найт. «Мастурбация — это не замена сексу или отказ от него, а скорее пополнение собственных запасов удовольствия. Чем комфортнее вы будете чувствовать себя, уделяя время себе, тем более расслабленными вы будете чувствовать себя и в отношениях», — отметила сексолог.

В случае, если один партнер застиг второго за мастурбацией, Найт рекомендует не стесняться. «Просто скажите: "Иногда мне нравится уделить немного времени себе — это ничего не говорит о нас, а просто помогает мне расслабиться" — это звучит честно и успокаивающе», — заключила она.

Ранее психиатр Кармита Абдо рассказала об опасной продолжительности сексуального воздержания. По ее словам, у каждого человека этот показатель является разным.

