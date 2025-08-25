Забота о себе
07:00, 26 августа 2025Забота о себе

Названа опасная для психики продолжительность сексуального воздержания

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Все люди рано или поздно начинают испытывать стресс из-за отсутствия секса, считает психиатр Кармита Абдо. Ее слова передает издание O Globo.

Как пояснила Абдо, в течение какого времени после отказа от секса человек не будет испытывать проблем с ментальным здоровьем, зависит от его сексуальных привычек. Так, по ее словам, если активная половая жизнь была активная и подразумевала не менее трех контактов в неделю, то всего через месяц воздержания у него появятся первые признаки сильного стресса.

Если же человек занимался сексом не чаще раза в две недели, то его эмоциональное и физическое самочувствие может не ухудшаться на протяжении нескольких месяцев. Среди негативных последствий отказа от половой жизни психиатр назвала чувство одиночества, повышенную тревожность и неконтролируемое желание интимной близости.

Ранее сексолог Алина Мурзагалиева рассказала, как перестать стесняться во время секса. Она предложила с этой целью каждый день делать себе комплименты.

    Обсудить
    Все новости