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05:00, 18 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты способы перестать стесняться во время секса

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Сексолог центра семейного образования Secrets Алина Мурзагалиева раскрыла три способа, которые помогут перестать стесняться своего тела во время секса. Своими советами она поделилась с «Лентой.ру».

По словам специалистки, стать увереннее в себе в постели можно, если попросить близких людей ответить на несколько вопросов. «Как вы видите меня со стороны? Есть ли у меня лишний вес? Что мне стоит изменить в моем внешнем виде? Стоит ли мне стесняться себя и своего тела?» — перечислила эти вопросы сексолог.

Затем она посоветовала проанализировать полученные ответы и обратить внимание на то, какие из них совпадают с тем, что человек сам о себе думает, и на то, какие из них кажутся самые приятными.

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Затем Мурзагалиева порекомендовала понять, что именно не устраивает в собственном теле. «Если вы осознаете, что с весом у вас все в порядке, вы прекрасно выглядите, здесь, скорее всего, не хватает уверенности и ощущения себя значимым и важным», — добавила она.

Чтобы чувствовать себя более уверенно, сексолог посоветовала простое упражнение: выбрать свое лучшее фото, поставить его на заставку телефона, и каждый день говорить себе комплименты. «Таким образом вы будете формировать новое мышление о себе. Сначала будет казаться, что ничего не происходит, но со временем вы почувствуете, что в действительности стали считать себя красивой и привлекательной», — уточнила эксперт.

Наконец, избавиться от стеснения в постели, по ее мнению, помогут красивое нижнее белье, костюмы для эротических игр, кэтсьюты — комбинезоны из сеточки с открытым доступом.

Ранее Мурзагалиева предупредила женщин о неочевидной причине отсутствия оргазма. По ее словам, негативно на интимной жизни может сказываться слабость мышц тазового дна.

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