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05:01, 6 февраля 2025Забота о себеЭксклюзив

Женщин предупредили о неочевидной причине отсутствия оргазмов

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nattakorn_Maneerat / Shutterstock / Fotodom  

Слабость мышц тазового дна может негативно сказываться на интимной жизни женщины, предупредила психолог-сексолог, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Алина Мурзагалиева. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

По словам Мурзагалиевой, для женщины мышцы тазового дна — основа как физического, так и психологического здоровья. Сильные интимные мышцы положительно влияют не только на качество ее оргазмов, но и на выработку ряда гормонов, ответственных за работу репродуктивной системы, объяснила она.

Для женщины оргазмы очень важны хотя бы потому, что помогают убрать застой крови в органах малого таза, профилактировать ряд гинекологических заболеваний, и, конечно же, способствуют физическому и психоэмоциональному расслаблению. Если женщина регулярно в стрессе или в плохом настроении, вероятно, ей следует исследовать себя и научиться достигать разрядки

Алина Мурзагалиевапсихолог-сексолог

Психолог подчеркнула, что слабые мышцы тазового дна — это первое, что влияет на отсутствие оргазмов. По ее словам, при этой проблеме также могут возникать подтекание и недержание мочи, болезненные менструации, нерегулярность цикла, боли и выход воздуха во время секса с проникновением, ранний климакс. Чтобы избежать этих проблем и улучшить качество оргазмов, Мурзагалиева рекомендовала выполнять специальные упражнения для тренировки интимных мышц.

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Ранее Мурзагалиева раскрыла несколько неочевидных причин нежелания заниматься сексом. По словам эксперта, либидо может снизиться на фоне стресса, депрессии, тревожности и других эмоциональных проблем.

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