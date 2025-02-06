Женщин предупредили о неочевидной причине отсутствия оргазмов

Слабость мышц тазового дна может негативно сказываться на интимной жизни женщины, предупредила психолог-сексолог, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Алина Мурзагалиева. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

По словам Мурзагалиевой, для женщины мышцы тазового дна — основа как физического, так и психологического здоровья. Сильные интимные мышцы положительно влияют не только на качество ее оргазмов, но и на выработку ряда гормонов, ответственных за работу репродуктивной системы, объяснила она.

Для женщины оргазмы очень важны хотя бы потому, что помогают убрать застой крови в органах малого таза, профилактировать ряд гинекологических заболеваний, и, конечно же, способствуют физическому и психоэмоциональному расслаблению. Если женщина регулярно в стрессе или в плохом настроении, вероятно, ей следует исследовать себя и научиться достигать разрядки Алина Мурзагалиева психолог-сексолог

Психолог подчеркнула, что слабые мышцы тазового дна — это первое, что влияет на отсутствие оргазмов. По ее словам, при этой проблеме также могут возникать подтекание и недержание мочи, болезненные менструации, нерегулярность цикла, боли и выход воздуха во время секса с проникновением, ранний климакс. Чтобы избежать этих проблем и улучшить качество оргазмов, Мурзагалиева рекомендовала выполнять специальные упражнения для тренировки интимных мышц.

Ранее Мурзагалиева раскрыла несколько неочевидных причин нежелания заниматься сексом. По словам эксперта, либидо может снизиться на фоне стресса, депрессии, тревожности и других эмоциональных проблем.