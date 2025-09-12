Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:37, 12 сентября 2025Из жизни

Охваченная пламенем женщина сама доехала до больницы на скутере

В Индии мужчина поджег женщину, которая отказалась с ним общаться
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: wutzkohphoto / Shutterstock / Fotodom

В Индии женщина сгорела заживо после того, как отказалась общаться с докучающим ей мужчиной. Об этом сообщает NDTV.

33-летняя замужняя жительница штата Уттар-Прадеш Ниша Сингх стала жертвой нападения, когда направлялась к врачу. Мужчина по имени Дипак и его друзья облили ее горючей жидкостью и подожгли после отказа поговорить с ним. Охваченная пламенем Сингх села на скутер и самостоятельно доехала до клиники семейного врача, где ей оказали первую помощь.

Ожоги оказались очень серьезными. Несмотря на тяжелое состояние, Сингх смогла поговорить с отцом, которого сразу вызвали в больницу. Она рассказала ему о том, что на нее напал Дипак, который уже несколько месяцев преследовал ее, приставал к ней. Сингх направили в более крупную больницу, но она не пережила транспортировки.

Возбуждено уголовное дело, для поимки преступника созданы четыре оперативные группы. Муж Сингх Амит Чаухан признался, что не знал о преследованиях. «Она никогда не жаловалась мне. Это самая большая проблема — она никогда не жаловалась», — заявил журналистам он. Как оказалось, о домогательствах Дипака было известно лишь сестре жертвы.

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

Ранее на севере Нигерии толпа подожгла женщину, заподозренную в богохульстве. Уличная торговка по имени Амае шутливо ответила на предложение одного из покупателей выйти за него замуж. Окружающие, услышавшие ответ, восприняли его как оскорбление пророка Мухаммеда.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО объявил о начале операции «Восточный часовой» в ответ на инцидент в Польше

    59-летняя Сальма Хайек обнажила грудь в платье с глубоким декольте

    Дуров заявил об атаках на свободу слова

    Самолет прервал посадку в Литве из-за неопознанного летающего объекта

    Бывшая баскетболистка «Динамо» умерла в 30 лет

    Израиль отверг резолюцию ГА ООН о двухгосударственном решении для Палестины

    Второй B-21 взлетел

    Лось прогулялся около станции московского метро и попал на видео

    В ЦБ призвали выдавать льготную ипотеку адресно

    Глава МИД Польши заявил о прокси-войне России с НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости