Охваченная пламенем женщина сама доехала до больницы на скутере

В Индии мужчина поджег женщину, которая отказалась с ним общаться

В Индии женщина сгорела заживо после того, как отказалась общаться с докучающим ей мужчиной. Об этом сообщает NDTV.

33-летняя замужняя жительница штата Уттар-Прадеш Ниша Сингх стала жертвой нападения, когда направлялась к врачу. Мужчина по имени Дипак и его друзья облили ее горючей жидкостью и подожгли после отказа поговорить с ним. Охваченная пламенем Сингх села на скутер и самостоятельно доехала до клиники семейного врача, где ей оказали первую помощь.

Ожоги оказались очень серьезными. Несмотря на тяжелое состояние, Сингх смогла поговорить с отцом, которого сразу вызвали в больницу. Она рассказала ему о том, что на нее напал Дипак, который уже несколько месяцев преследовал ее, приставал к ней. Сингх направили в более крупную больницу, но она не пережила транспортировки.

Возбуждено уголовное дело, для поимки преступника созданы четыре оперативные группы. Муж Сингх Амит Чаухан признался, что не знал о преследованиях. «Она никогда не жаловалась мне. Это самая большая проблема — она никогда не жаловалась», — заявил журналистам он. Как оказалось, о домогательствах Дипака было известно лишь сестре жертвы.

