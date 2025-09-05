Толпа подожгла женщину за богохульство

В Нигерии женщину подожгли из-за подозрений в богохульстве

На севере Нигерии толпа подожгла женщину, заподозренную в богохульстве. Об этом сообщает BBC News.

Преступление было совершено в городе Касуван-Гарба. Уличная торговка по имени Амае шутливо ответила на предложение одного из покупателей выйти за него замуж. Окружающие, услышавшие ответ, восприняли его как богохульство, потому что своими словами Амае якобы оскорбила пророка Мухаммеда. Ситуация быстро вышла из-под контроля: на женщину бросилась толпа, кто-то из мужчин поджег ее. Амае сгорела заживо.

Полиция не успела приехать на место происшествия вовремя. Когда они прибыли, помочь Амае было уже невозможно. Местные СМИ назвали произошедшее «судом Линча». Полиция ведет расследование, чтобы арестовать причастных к расправе.

Подобные случаи не редкость в северной Нигерии, где богохульство считается уголовным преступлением по исламскому (шариатскому) праву. Верховный суд этой страны ранее постановил, что обвинения в богохульстве должны доказываться в суде, однако местные жители часто устраивают самосуд.

В декабре 2024 года сообщалось, что в Нигерии толпа избила мужчину, которого заподозрили в краже половых органов. Пострадавшего обвинил в краже своих половых органов случайный прохожий.

