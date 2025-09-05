Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:12, 5 сентября 2025Из жизни

Толпа подожгла женщину за богохульство

В Нигерии женщину подожгли из-за подозрений в богохульстве
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Tolu Owoeye / Shutterstock / Fotodom  

На севере Нигерии толпа подожгла женщину, заподозренную в богохульстве. Об этом сообщает BBC News.

Преступление было совершено в городе Касуван-Гарба. Уличная торговка по имени Амае шутливо ответила на предложение одного из покупателей выйти за него замуж. Окружающие, услышавшие ответ, восприняли его как богохульство, потому что своими словами Амае якобы оскорбила пророка Мухаммеда. Ситуация быстро вышла из-под контроля: на женщину бросилась толпа, кто-то из мужчин поджег ее. Амае сгорела заживо.

Полиция не успела приехать на место происшествия вовремя. Когда они прибыли, помочь Амае было уже невозможно. Местные СМИ назвали произошедшее «судом Линча». Полиция ведет расследование, чтобы арестовать причастных к расправе.

Материалы по теме:
Бедная Лиза Что нам известно об инциденте с русской девочкой из Берлина
Бедная ЛизаЧто нам известно об инциденте с русской девочкой из Берлина
20 января 2016
«Молчание убивает» Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
«Молчание убивает»Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
1 декабря 2019

Подобные случаи не редкость в северной Нигерии, где богохульство считается уголовным преступлением по исламскому (шариатскому) праву. Верховный суд этой страны ранее постановил, что обвинения в богохульстве должны доказываться в суде, однако местные жители часто устраивают самосуд.

В декабре 2024 года сообщалось, что в Нигерии толпа избила мужчину, которого заподозрили в краже половых органов. Пострадавшего обвинил в краже своих половых органов случайный прохожий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    Сомнолог назвала четыре ошибки во время дневного сна

    Китайская компания представила шагающий по лестницам пылесос

    В России составят список верфей для распродажи

    Бывший футболист сборной России дал совет Сафонову

    В России захотели увольнять за флирт с коллегами

    Известную актрису из «Интернов» задержали с наркотиками в Москве

    Россиянка избила собаку палкой на глазах у прохожих

    В российском регионе нашли очень редкое краснокнижное растение

    Российские войска уничтожили отель с британскими инструкторами под Одессой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости