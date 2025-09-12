Россия
14:47, 12 сентября 2025

Путин изменил программу по переселению соотечественников

Путин внес изменения в программу по переселению соотечественников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин внес изменения в госпрограмму по содействию добровольному переселению соотечественников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на миграционную службу российского МВД.

Обновление освобождает от обязанности подтверждения владения русским языком тех соотечественников, которые были гражданами Белоруссии, Казахстана, Украины или Молдавии. Аналогичная мера коснется тех репатриантов, которые хотят участвовать в программе в общем порядке.

Помимо того, глава государства расширил круг лиц, которые могут принять участие в госпрограмме в качестве репатрианта. В список внесены те, кто родился и ранее жил на территории новых регионов России, говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что в России значительно сократилось количество допущенных к школе детей мигрантов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил тогда, что связано это с неудовлетворительными результатами тестирования на знание русского языка.

