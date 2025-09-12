Путин изменил программу по переселению соотечественников

Путин внес изменения в программу по переселению соотечественников

Президент России Владимир Путин внес изменения в госпрограмму по содействию добровольному переселению соотечественников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на миграционную службу российского МВД.

Обновление освобождает от обязанности подтверждения владения русским языком тех соотечественников, которые были гражданами Белоруссии, Казахстана, Украины или Молдавии. Аналогичная мера коснется тех репатриантов, которые хотят участвовать в программе в общем порядке.

Помимо того, глава государства расширил круг лиц, которые могут принять участие в госпрограмме в качестве репатрианта. В список внесены те, кто родился и ранее жил на территории новых регионов России, говорится в сообщении пресс-службы.

