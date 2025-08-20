В России заявили о значительном сокращении допущенных к школе количества детей мигрантов

Володин: Значительно сократилось количество допущенных к школе детей мигрантов

В России значительно сократилось количество допущенных к школе детей мигрантов. Это связано с неудовлетворительными результатами тестирования на знание русского языка, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram.

Так, в Татарстане каждый десятый ребенок без российского гражданства не сдал тест. В Нижегородской области количество заявлений на прием в школу от мигрантов снизилось почти в 10 раз, в Воронежской области — в 7 раз. В Калужской области не подтвердили достаточный уровень знаний 55 детей мигрантов из 91, в Свердловской области — 53 из 66, в Тульской области — 32 из 62, в Коми — 11 из 14, а в Крыму — 4 из 10.

Еще одной причиной снижения количества допущенных к обучению детей мигрантов назвали неполноту либо недостоверность предоставляемых документов, в том числе отсутствие подтверждения законного пребывания в России.

«Незнание русского языка негативно влияет на процесс обучения как отдельно взятого ученика, так и всего класса, а социальная адаптация для него становится крайне затруднительной», — написал Володин.

В России детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы с 1 апреля. Сообщалось, что они должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах, так как в противном случае они не смогут осваивать школьные предметы.

