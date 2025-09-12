Самолет с пассажирами на борту повредил хвост во время посадки в Праге и попал на видео

Самолет авиакомпании Wizz Air поцарапал фюзеляж хвоста при посадке в Чехии

Самолет с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Чехии и попал на видео. Кадры с места событий опубликовал в соцсетях обозреватель Давид Завески, на что обратил внимание Telegram-канал AviaNews.

По данным источника, инцидент произошел накануне, 11 сентября, с бортом Airbus A321XLR венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air. Воздушное судно вылетело из аэропорта Гатвик, Великобритания, но во время захода на взлетно-посадочную полосу (ВПП) международной гавани в Праге повредило хвост.

На видео борт опускается на землю, и его хвостовая часть касается ВПП. В итоге неудачного приземления Airbus поцарапал фюзеляж.

Уточняется, что пассажиры не получили травм. Судно благополучно завершило пробег и было встречено наземными службами.

