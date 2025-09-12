Путешествия
Пассажирский самолет с россиянами на борту прервал взлет из-за птицы

В двигатель самолета «Уральских авиалиний» попала птица при взлете в Иркутске
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Пассажирский самолет прервал вылет из России в Узбекистан. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным источника, лайнер «Уральских авиалиний» с россиянами на борту, следовавший по маршруту Иркутск — Ташкент, остановил разгон на взлетно-посадочной полосе аэропорта отправления и вернулся на стоянку. Причиной задержки рейса U62719 стала птица, которая попала в двигатель судна.

По данным пресс-службы авиакомпании, инженерно-технический состав проверил работу двигателя и не обнаружил повреждений. Замена воздушного судна не потребовалась. На данный момент борт вылетел в гавань назначения, прибытие запланировано на 13:35 по местному времени.

Ранее птица сорвала полет российского самолета из Иркутска во вьетнамский Камрань. Выяснилось, что птица попала в отсек стеклоочистителя вскоре после взлета.

