Птица сорвала полет российского самолета в Азию

Птица сорвала полет российского самолета из Иркутска во вьетнамский Камрань
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Птица сорвала полет российского самолета из Иркутска во вьетнамский Камрань. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел около 10:00 (05:00 мск). Направлявшийся в Азию самолет авиакомпании Azur Air вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей.

Уточнялось, что она попала в отсек стеклоочистителя вскоре после взлета. Предварительно следующий вылет запланирован на 15:30 (10:30 мск).

Ранее пассажирский самолет помял нос во время посадки в аэропорту Владивостока. 1 сентября во время перелета по России воздушное судно столкнулось со стаей птиц.

