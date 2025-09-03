Птица сорвала полет российского самолета в Азию

Птица сорвала полет российского самолета из Иркутска во вьетнамский Камрань

Птица сорвала полет российского самолета из Иркутска во вьетнамский Камрань. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел около 10:00 (05:00 мск). Направлявшийся в Азию самолет авиакомпании Azur Air вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей.

Уточнялось, что она попала в отсек стеклоочистителя вскоре после взлета. Предварительно следующий вылет запланирован на 15:30 (10:30 мск).

Ранее пассажирский самолет помял нос во время посадки в аэропорту Владивостока. 1 сентября во время перелета по России воздушное судно столкнулось со стаей птиц.