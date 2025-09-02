Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц и помял нос во время посадки в России

Пассажирский самолет помял нос во время посадки в аэропорту Владивостока. Об этом сообщает Telegram-канал «ТурДом».

По данным источника, 1 сентября во время перелета по России воздушное судно столкнулось со стаей птиц. В результате авиаинцидента носовой обтекатель оказался поврежден, и российская авиакомпания отменила вылет в Москву.

Билеты пассажиров перебронировали на другие рейсы, отправляющиеся в столицу 1 и 2 сентября. Перевозчик также предоставил клиентам гостиницу и питание.

