Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц и помял нос во время посадки в России

«ТурДом»: Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц в аэропорту Владивостока
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Supamotionstock.com / Shutterstock / Fotodom

Пассажирский самолет помял нос во время посадки в аэропорту Владивостока. Об этом сообщает Telegram-канал «ТурДом».

По данным источника, 1 сентября во время перелета по России воздушное судно столкнулось со стаей птиц. В результате авиаинцидента носовой обтекатель оказался поврежден, и российская авиакомпания отменила вылет в Москву.

Билеты пассажиров перебронировали на другие рейсы, отправляющиеся в столицу 1 и 2 сентября. Перевозчик также предоставил клиентам гостиницу и питание.

Ранее в аэропорту Европы пилот случайно запустил двигатели самолета и врезался в наземный блок питания. Инцидент произошел в воздушной гавани Финляндии.

