Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:05, 27 августа 2025Путешествия

В аэропорту Европы пилот случайно запустил двигатели самолета и врезался в блок питания

Aamulehti: В аэропорту Хельсинки самолет врезался в блок питания
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Gunnar E Eide / Shutterstock / Fotodom  

В аэропорту Европы пилот случайно запустил двигатели самолета и врезался в наземный блок питания. Об этом пишет местная газета Aamulehti.

Инцидент произошел в воздушной гавани Хельсинки. Стоявшее на перроне оборудование было задето лопастями правого двигателя самолета, стояночный тормоз не сработал, так как не был включен. Сообщается, что столкновение повлекло за собой материальный ущерб.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

В результате аварии никто не пострадал, однако пожарным пришлось залить пеной пространство возле самолета, чтобы исключить возможное возгорание.

«Одному сотруднику наземной службы пришлось выбегать из-под самолета, когда он начал движение, так что это было действительно опасно. Обломки пропеллера были найдены почти в 30 метрах от места крушения, были шансы на гораздо худший исход», — уточняет глава расследовательской группы Янне Котиранта.

Ранее самолет с пассажирами на борту столкнулся с другим лайнером в европейском аэропорту. В результате одно воздушное судно лишилось части крыла, другое — повредило обшивку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники подлетели к пику Победы, где больше двух недель находится травмированная российская альпинистка. Что они обнаружили?

    Тренер «Зенита» оценил вызов в сборную Бразилии игрока клуба с российским паспортом

    Найден способ остановить развитие опасного вида рака

    Пауков-ос нашли еще в одном российском регионе

    Российские саперы раскрыли ситуацию с разминированием Белгородской области

    Врач предупредил об опасности сухой лапши быстрого приготовления

    Отбывающий срок за взятки российский полицейский попался на другом преступлении

    Twitch оштрафовали на десятки миллионов рублей в России

    Сразу три генерала МВД получили большие сроки за взятки. Их лишили званий, забрали кинжал Третьего рейха и часы Rolex

    Россию предупредили о катаклизмах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости