В аэропорту Европы пилот случайно запустил двигатели самолета и врезался в блок питания

В аэропорту Европы пилот случайно запустил двигатели самолета и врезался в наземный блок питания. Об этом пишет местная газета Aamulehti.

Инцидент произошел в воздушной гавани Хельсинки. Стоявшее на перроне оборудование было задето лопастями правого двигателя самолета, стояночный тормоз не сработал, так как не был включен. Сообщается, что столкновение повлекло за собой материальный ущерб.

В результате аварии никто не пострадал, однако пожарным пришлось залить пеной пространство возле самолета, чтобы исключить возможное возгорание.

«Одному сотруднику наземной службы пришлось выбегать из-под самолета, когда он начал движение, так что это было действительно опасно. Обломки пропеллера были найдены почти в 30 метрах от места крушения, были шансы на гораздо худший исход», — уточняет глава расследовательской группы Янне Котиранта.

Ранее самолет с пассажирами на борту столкнулся с другим лайнером в европейском аэропорту. В результате одно воздушное судно лишилось части крыла, другое — повредило обшивку.

