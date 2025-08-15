Пассажирский борт лишился части крыла при столкновении с другим лайнером и попал на видео

Самолет с пассажирами на борту столкнулся с другим лайнером в европейском аэропорту. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошел 15 августа в 06:30 утра в аэропорту Манчестера, Великобритания. Два пассажирских самолета Airbus A320 авиакомпании EasyJet задели друг друга во время рулежки на взлетно-посадочную полосу. При столкновении одно воздушное судно лишилось части крыла, другое повредило обшивку.
На видео попали кадры, на которых сотрудник манчестерской гавани подбирает с газона кусок Airbus. Уточняется, что из-за авиаинцидента были задержаны и отменены несколько рейсов.
Как стало известно Daily Mail, один из лайнеров должен был лететь в Гибралтар, а другой — в Париж. На данный момент ведется расследование того, почему они оказались близко друг к другу на рулевой дорожке.
