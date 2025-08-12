Путешествия
10:33, 12 августа 2025Путешествия

Несколько самолетов были охвачены огнем в аэропорту из-за одного пилота и попали на видео

NBC Montana: В аэропорту города Калиспелл в штате Монтана загорелись самолеты
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Самолеты загорелись после столкновения с перевозившим пассажиров бортом в аэропорту США. Видео с места событий публикует NBC Montana.

По данным источника, авиаинцидент произошел в воздушной гавани города Калиспелл в штате Монтана. Пилот с тремя пассажирами на борту не справился с управлением, выкатился на взлетно-посадочную полосу и врезался в несколько припаркованных самолетов, которые загорелись.

На опубликованные в сети кадры попали охваченные огнем воздушные суда. Вскоре пожарная служба локализовала пламя, предотвратив дальнейший ущерб аэродрому.

Уточняется, что пассажиры получили легкие травмы. Им оказали помощь на месте. О других пострадавших сообщений не поступало. На данный момент Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте расследуют причины происшествия.

Ранее на видео попал Boeing 767-400 авиакомпании Delta, выполнявший рейс в аэропорт Хартсфилд-Джексон города Атланта. Лайнер разогнался на взлетно-посадочной полосе и взлетел, однако сразу был вынужден зайти на посадку из-за пожара.

