11:32, 12 сентября 2025Экономика

Выпуск стали в России упал

«Корпорация Чермет»: Выпуск стали в России в январе-августе сократился на 5,4 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По итогам первых восьми месяцев года выпуск стали в России снизился на 5,4 процента, до 45,6 миллиона тонн. В августе падение составило 4,5 процента, до 5,5 миллиона тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные информационно-аналитической компании в области черной металлургии «Корпорация Чермет».

Выпуск проката в январе-августе упал на 5,4 процента, до 40 миллионов тонн (минус 2,3 процента, 4,9 миллиона тонн в августе), а чугуна — на 1,7 процента, до 33,8 миллиона тонн (6,8 процента и 4 миллион тонн в августе).

Также на 13,5 процента рухнул выпуск стальных труб, до 7,3 миллиона тонн, а отдельно в августе падение достигло 18,3 процента, до 0,9 миллиона.

Ранее сообщалось, что правительство приступило к подготовке мер по спасению предприятий металлургической отрасли, которые столкнулись с финансовыми проблемами.

В июне гендиректор «Северстали» Александр Шевелев отмечал, что падение спроса на продукцию металлургических заводов настолько серьезное, что даже сокращение выпуска может не спасти их от остановки.

Начальник аналитического отдела «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский указывал, что российским металлургам «катастрофически не хватает спроса», для их спасения следует радикально снизить ключевую ставку и нарастить все виды инвестиций в отрасль.

