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15:00, 20 июня 2025Экономика

Потребление стали в России упало

Глава «Северстали» Мордашов заявил о падении потребления стали в России на 14 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В первые пять месяцев этого года потребление стали в России упало на 14 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, передает РИА Новости.

При этом по итогам прошлого года спад, указал Мордашов, спад составлял 5 процентов. В январе генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев говорил, что потребление стали в 2024-м упало на 5,7 процента, до 43,7 миллиона тонн. Это значительно ниже возможностей российских металлургов, которые могут выпускать около 70 миллионов тонн.

На ПМЭФ Шевелев предупредил о возможности остановки металлургических заводов в России из-за слишком низкого спроса. Топ-менеджер выразил надежду, что до этого не дойдет, а его компании удастся обойтись без пересмотра планов и сворачивания производства.

В начале недели стало известно, что надежды трейдеров на возобновление спроса на арматуру с началом строительного сезона летом не оправдались. Напротив, из-за слабого спроса в июне стоимость арматурного проката в России упала до 36 тысяч рублей за тонну, до минимума с конца 2022 года.

Аналитики НКР считают, что в ближайший месяц металлургам придется снова снижать стоимость продукции на 5-7 процентов.

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