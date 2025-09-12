Задержание готовившего покушение на журналиста Соловьева попало на видео

ФСБ задержала агента Украины, готовившего покушение на журналиста Соловьева

В Ульяновской области сотрудники ФСБ задержали жителя Димитровграда, подозреваемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Видео с задержанным опубликовано в Telegram-канале журналиста.

На кадрах видны спецназовцы, которые вскрывают квартиру подозреваемого и выводят его в наручниках.

Мужчина 1989 года рождения, по данным ФСБ, с апреля 2024 года сотрудничает с украинской спецслужбой. Для подготовки нападения на Соловьева он несколько раз ездил в Москву, выясняя его маршруты.

В Ульяновской области украинский агент собирал информацию об оборонных предприятиях для передачи террористическим организациям. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы. С санкции суда мужчина арестован.

Ранее сообщалось, что в Москве суд продлил арест 31-летнему вербовщику батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), причастному к покушению на Соловьева.

О предотвращении покушения сотрудниками ФСБ на журналиста 25 апреля 2022 года сообщил президент России Владимир Путин. 13 ноября 2023 года фигуранты дела раскрыли детали своего плана. Они собирались подорвать автомобиль с Соловьевым или подослать к нему курьера с бомбой. В качестве отвлекающего маневра сообщники намеревались закидать коктейлями Молотова полицейскую машину в другом районе Москвы.