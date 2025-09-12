Забота о себе
У женщины диагностировали редкое заболевание после возникновения тяги к отбеливателю

Metropoles: У американки с пернициозной анемией возникла тяга к отбеливателю
Илья Пятыго
Фото: Unsplash

Жительнице США, имя которой не называется, медики диагностировали редкую форму анемии. Произошло это после того, как у нее возникла тяга к отбеливателю, сообщает издание Metropoles.

Женщина обратилась в больницу в связи с одышкой, болями в животе и усталостью. Она также рассказала, что ее внезапно стала привлекать структура и запах порошкообразного отбеливателя. Сначала американка просто держала его в руках, а потом стала жевать, но каждый раз выплевывала, а не глотала.

В конечном итоге медики диагностировали пациентке пернициозную анемию. Как оказалось, ее иммунная система атаковала клетки желудка, связанные с усвоением витамина B12. После назначения терапии жительница США больше не вернулась в больницу для последующего наблюдения, поэтому врачи не знают, как сейчас обстоят дела с ее заболеванием.

Этот случай примечателен тем, что пикацизм — расстройство, при котором человек ест несъедобные предметы, встречается обычно при дефиците железа, но его уровень в крови у женщины был в норме. Кроме того, не было у нее отклонений и в показателях фолиевой кислоты, которая тоже связана с развитием анемии.

Ранее в Бразилии медсестре Халайне Родригес де Соузе Авиле шесть раз диагностировали рак. Несмотря на это, она все равно стала матерью.

