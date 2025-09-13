Интернет и СМИ
Данные о распространении агитационных календарей за Хинштейна среди школьников опровергли

Варвара Кошечкина
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В соцсетях распространилась информация о том, что в Курской области ученикам школы №17 выдали агитационные календари за врио главы Курской области Александра Хинштейна. Однако данные сообщения оказались фейком и были опровергнуты и самим политиком, и Министерством образования и науки Курской области.

В реальности школа №17, о которой идет речь, в дни голосования стала избирательным участком. Занятия для школьников там не проводятся, а это значит, что календари, которые демонстрируются в сети, раздавать не могли.

Кроме того, вброс появился еще до начала выборов — 10 сентября. Тогда в ряде пабликов и каналов были оставлены комментарии и посты, рассказывающие о якобы раздаче календарей. Среди распространителей вброса замечен и Telergam-канал «Полуавтобия», который ранее уже выкладывал фейковую новость об агитации за Хинштейна.

Вторая волна распространения того же самого фейка зафиксирована 13 сентября. Она затронула региональные паблики «ВКонтакте». Примечательно, что все комментаторы прилагают к постам одни и те же фотографии. Можно сделать вывод, что распространение происходит при помощи ботов.

Более того, сам якобы календарь напечатан на обычном листе А4 и упакован в прозрачный «файлик». Подобный формат мог сделать кто угодно в фотошопе.

Фейк уже опровергли и Министерство образования и науки Курской области, и сам Хинштейн в комментариях на официальной странице Хинштейна «ВКонтакте».

Информация о том, что в одной из школ Курской области ученикам раздали агитационные календари, не получила распространение в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

