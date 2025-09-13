Европу обвинили в использовании инцидента с БПЛА в Польше в своих целях

Гайани: Европа использует инцидент с БПЛА для эскалации отношений с Россией

Европа использует инцидент с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в небе Польши для эскалации отношений с Россией. Такое мнение выразил главный редактор портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани, передает ТАСС.

«В реакциях Европы и США [на инцидент] — важная разница с политической точки зрения. Европа очевидно использует это, вне зависимости от того, что стало причиной, для эскалации отношений с Россией. Тогда как США заметно более сдержанны в оценках», — отметил он.

Гайани утверждает, что версий произошедшего может быть три: ошибка или осуществление провокаций одной из сторон конфликта. По его мнению, причиной могла быть обычная ошибка, например, в программировании маршрута или изменение настроек благодаря электронному воздействию. Он отметил, что этой версии придерживается и Вашингтон.

10 сентября в Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, а дальность полета БПЛА, которые якобы пересекли польскую границу, не превышает 700 километров.