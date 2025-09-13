Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:57, 13 сентября 2025Россия

Неизвестные беспилотники обнаружили у российского вокзала

Губернатор Чибис: Неизвестные беспилотники обнаружили у вокзала в Мурманске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) обнаружили в районе железнодорожного вокзала Мурманска. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«В городской администрации и ЕДДС отсутствует информация о разрешениях на их полеты. Все аппараты — мультикоптеры, по внешнему виду — гражданские», — отметил губернатор.

Чибис призвал местных жителей сохранять спокойствие. Позже он добавил, что железнодорожный вокзал работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что украинский БПЛА ударил по действующему третьему энергоблоку АЭС в Смоленской области. В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От Крайнего Севера до Черного моря». НАТО проведет военную операцию после инцидента с дронами в Польше

    Германия не нашла 10 миллиардов евро на военную помощь Украине

    Министры финансов G7 обсудили новые санкции против России

    Неизвестные беспилотники обнаружили у российского вокзала

    Симоньян назвала управляющую США силу

    Украину обвинили в желании расширить географию конфликта

    Над российскими регионами уничтожили дроны ВСУ

    Трамп начал расследование в отношении Джорджа Сороса

    Четырехкратный олимпийский чемпион пожаловался на размер пенсий

    Симоньян назвала знак победы России в СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости