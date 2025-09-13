Неизвестные беспилотники обнаружили у российского вокзала

Губернатор Чибис: Неизвестные беспилотники обнаружили у вокзала в Мурманске

Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) обнаружили в районе железнодорожного вокзала Мурманска. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«В городской администрации и ЕДДС отсутствует информация о разрешениях на их полеты. Все аппараты — мультикоптеры, по внешнему виду — гражданские», — отметил губернатор.

Чибис призвал местных жителей сохранять спокойствие. Позже он добавил, что железнодорожный вокзал работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что украинский БПЛА ударил по действующему третьему энергоблоку АЭС в Смоленской области. В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции.